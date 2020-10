Lezioni online: La resilienza della ASD Fudoshin

“Fudo Shin in Giapponese significa “Spirito Imperturbabile” ed è per tale motivo che in questo periodo di confusione, limitazione e timore sociale la nostra ASD ha deciso di reagire con Resilienza, concentrandosi su cosa può fare per stare vicino a tutti gli allievi e famiglie. Dunque, invece di perderci in piagnistei su quanto siano limitanti i divieti per ora imposti, abbiamo attivato il sistema di didattica a distanza, offrendo lezioni pratiche di Karate online sulla piattaforma Team Link” commenta l’associazione che, da sempre, promuove l’Arte del movimento.

“In questa particolare fase di grande necessità di reagire positivamente ad ogni cambiamento, abbiamo deciso di non perdere tempo e non perderci d’animo. Le lezioni si svolgono ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 19,30”.Nell’attesa di ritornare in presenza, l’obiettivo della ASD è quello di combattere la pigrizia giovanile (che ha riscontrato un aumento subito dopo il lockdown primaverile) mantenendo vivo l’entusiasmo dei praticanti.

Per Informazioni: Sonia 349 1631006 - Marco 335 6236495