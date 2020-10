Buca profonda sulla Trossi, tecnici al lavoro per la riapertura: ecco gli ultimi aggiornamenti FOTO

Da questa mattina sono al lavori i tecnici della Provincia per ripristinare il più velocemente possibile la viabilità sulla strada Trossi al confine tra i comuni di Massazza e Villanova Biellese dopo che si è formata una grossa buca in mezzo alla careggiata. Diversi i veicoli a terra, con danni alla carrozzeria e alle gomme.

“Sono dispiaciuto per quello che è successo – spiega al telefono il sindaco di Villanova Giovanni Mangiaracina – A causare il cedimento del manto stradale molto probabilmente un'erosione dovuta alle forti piogge avvenute negli ultimi anni”. Sul posto, insieme a Carabinieri e Vigili del Fuoco, anche il primo cittadino di Massazza Enrico Casana: “Lunghe code e disagi al traffico veicolare questa mattina. Speriamo che il problema si risolva in tempi rapidi: questa strada è uno snodo fondamentale che collega il Biellese con il vicino Vercellese e il casello autostradale di Carisio”.

Ora il tratto è chiuso in entrambi i sensi di marcia in attesa della sistemazione. “Si stanno predisponendo percorsi alternativi, specialmente per i mezzi pesanti. Ad ora, non è possibile prevedere quando avverrà la riapertura”.