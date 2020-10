ULTIMA ORA: piccola voragine a Massazza chiusa la strada Trossi FOTO

A Massazza i Carabinieri, dalle 6 di questa mattina, hanno chiuso la strada Trossi in entrambi i sensi di marcia. Le telefonate per richiesta di intervento alla centrale operativa da parte degli automobilisti, sono state sei. Tutti per avere grossi problemi con le gomme e la meccanica dopo aver preso la profonda buca che si è creata in mezzo alla carreggiata.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che insieme ai militari hanno deciso di chiudere la strada creando percorsi alternativi, visto l'elevato traffico veicolare dell'arteria in entrata a Biella. Da valutare ora le cause che abbiano creato questa erosione sotto l'asfalto.

Alle 8 lunghe una lunga coda di auto si è formata e quindi si consiglia di trovare già un percorso alternativo. Sono presenti i tecnici della provincia di Biella per capire se esiste la possibilità di un senso alternato.

---Notizia in aggiornamento---.