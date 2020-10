Sirene della Protezione Civile e clacson di moto per l'ultimo saluto al giovane Andrea Lovero

Nessun rintocco di campana ma sirene dei mezzi della Protezione Civile e clacson di motociclette hanno accompagnato l'ultimo saluto al 25enne Andrea Lovero, mancato martedì scorso improvvisamente nel sonno a Ronco Biellese.

Le moto, così come il volontariato, erano una delle sua grandi passioni, come riportato dai familiari, colleghi, giovani e amici che, nel primo pomeriggio di oggi, 29 ottobre, hanno raggiunto la chiesa parrocchiale di Ronco per rendergli omaggio.

Presenti anche il sindaco Carla Moglia, molti centauri a bordo dei propri mezzi e i volontari della Protezione Civile che hanno accompagnato la salma fino al cimitero del paese. La sua prematura scomparsa ha lasciato nel dolore l'intera comunità: a detta di tanti, un ragazzo dal dolce sorriso e dal cuore d'oro.