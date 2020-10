Il ricordo dei compagni a Andrea Lovero: “Con i suoi gesti e sorrisi sapeva parlare al cuore di tutti”

“Ciao Andrea, ti vorremo sempre bene”. Inizia così il messaggio di cordoglio di Enaip Biella per ricordare il giovane Andrea Lovero, mancato improvvisamente nel sonno a Ronco Biellese all'età di 25 anni.

“Matteo nei giorni scorsi non era a scuola ma tu l’hai aspettato per dargli subito la scatola che l’insegnante aveva preparato per lui”. Andrea, 25 anni, era questo; un ragazzone buono, timido, attento agli altri e molto generoso – si legge nel post apparso sulla pagina Facebook di Enaip Biella - Uno studente con tanta voglia di imparare, di fare, con entusiasmo, lo stesso che metteva lavorando nel magazzino dello zio e nel giardino di casa. Era di poche parole, Andrea, ma con i suoi gesti e suoi sorrisi sapeva parlare al cuore di tutti. La tua scomparsa improvvisa ci lascia un vuoto incolmabile. Un vuoto che riempiremo, giorno dopo giorno, con il ricordo delle giornate felici passate insieme, della tua voglia di vivere ma soprattutto dei tuoi immensi sorrisi contagiosi. Ci mancherai”.