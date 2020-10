Controlli dei Carabinieri in un night club, attività sospesa per 5 giorni e multe ai clienti

Nel corso dei controlli di routine svolti dall'arma dei Carabinieri nei confronti di molteplici tipologie di locali, tra cui sale da gioco e locali notturni, nella notte tra venerdì 23 e sabato 24, è stato effettuato un accesso congiunto tra i militari della Compagnia di Biella e quelli del nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Torino e del nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, all'interno di un night club del Basso Biellese.

Nel corso dell'intervento, sono emerse molteplici violazioni e inadempienze, sia dei protocolli di regolamentazione delle attività sia in materia di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 (secondo quanto previsto dal Dpcm del 13.10.2020, in vigore all'atto del controllo). Violazioni per le quali i Carabinieri del comparto di Specialità del NAS di Torino e quelli del NIL hanno proceduto ad elevare sanzioni amministrative per circa 3.000 euro e a sospendere l'attività dell'esercizio per 5 giorni.

Non sono mancate neanche le sanzioni da parte dei Carabinieri di Biella per alcuni singoli avventori del locale, a causa del mancato utilizzo di protezioni per le vie respiratorie in locali al chiuso.