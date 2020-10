Ennesimo investimento di animale selvatico nel Biellese. Alle 4 di questa notte un furgone Renault Master condotto da un uomo di 68 anni investe capriolo nella superstrada tra Cossato e Castelletto Cervo.

L'ungulato è stato scaraventato nella corsia opposta ed per eliminare il pericolo è dovuto intervenire l'operatore del Recupero animali selvatici. Sono intervenuti anche i Carabinieri per i verbali di rito. Il mezzo da lavoro è stato trasportato in un'officina meccanica dal carro attrezzi.