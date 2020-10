4 novembre a Vigliano, nessuna manisfestazione pubblica. Vazzoler: “Esponiamo il Tricolore”

Niente manifestazione pubblica del 4 novembre a Vigliano Biellese. A darne comunicazione l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristina Vazzoler nel rispetto dei vincoli emanati dal governo Conte il 24 ottobre scorso, visto l'aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid-19. Per l'occasione, il Comune invita tutta la cittadinanza a commemorare la ricorrenza, esponendo la bandiera Tricolore. Il primo cittadino, invece, deporrà una corona d'alloro al Viale della Rimembranza quale omaggio ai caduti di tutte le guerre.

Ma non solo. In vista delle imminenti festività del 1°novembre, giorno di Ognissanti e del 2 novembre, commemorazione dei defunti, il primo cittadino esorta ad evitare qualunque assembramento nei pressi del cimitero comunale. “E' fondamentale – spiega - limitare quanto più possibile gli spostamenti, limitando le uscite a quelle strettamente necessarie: l'appello è alla responsabilità personale di ciascuno, in questo momento di grave crisi sanitaria. Sull’intero territorio nazionale, sono state ridotte sensibilmente tutte le iniziative commemorative per il 4 novembre, circoscrivendo lo svolgimento ad un limitato numero di città italiane e, con riferimento alla Regione Piemonte, è stata individuata la Città di Torino, con cerimonia sobria e con partecipazione limitata”.