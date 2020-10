Riprendere l’attività sportiva in tutta sicurezza

Anche se le autorità sembrano negare la possibilità di un nuovo lockdown, le statistiche parlano di una nuova recrudescenza del virus. È lecito chiedersi come fare per riprendere l’attività sportiva, soprattutto quella in palestra, per mantenere alta la soglia di sicurezza di tutti.

Si sono stabiliti alcuni parametri e un protocollo molto rigido per le attività da condurre all’interno delle strutture, timidamente si riparte ma già si immaginano nuove restrizioni sul prossimo Dpcm in base all’andamento dei nuovi contagi.

Sport e fitness, un settore trainante

L’economica italiana, come quella di molti altri Paesi nel mondo, ha subito una brusca frenata per colpa della serrata dello scorso marzo e anche per via di una ripartenza ancora a singhiozzi. Tra i settori che maggiormente hanno subito gli effetti del lockdown ci sono quelli del fitness e le palestre, ma anche quello dello spettacolo sta registrando dati allarmanti. L’inevitabile e necessario freno alle attività collettive ha portato anche un radicale cambiamento delle abitudini quotidiane.

Tanti hanno imparato a regolare da sé l’impegno all’attività fisica servendosi di app e videocorsi. Questo è il momento in cui chi è pronto a cogliere le occasioni del cambiamento potrebbe riscrivere del tutto le regole del gioco.

Ma le palestre non sono del tutto destinate a perdere il loro appeal sugli sportivi più incalliti, sarà necessario però riadattare la propria offerta in base alle nuove abitudini di consumo che si sono affermate.

Sicurezza e allenamento

Non si può prescindere del tutto dalla socialità e la palestra rappresenta un luogo di aggregazione sano e prezioso sotto tanti punti di vista. L’allenamento con i compagni selezionati rappresenta un ottimo stimolo psicologico a tenere duro e restare motivati anche quando la stanchezza prevale sulle buone intenzioni.

Inoltre, in palestra sono presenti attrezzi e istruttori che permettono di svolgere correttamente gli esercizi senza farsi male. Insomma, non sembra possibile rinunciare all’istituzione della palestra di per sé. Ma è possibile ripensare al modo in cui si fruiscono questi spazi, nel rispetto di sé e degli altri.

Le regole da seguire

Ogni palestra, per poter riaprire ha dovuto rispettare determinate regole imposte dalle istituzioni sanitarie e governative. L’obbligo alla sanificazione degli ambienti è valida ovunque ci siano spazi fruiti da molte persone, e lo è ancora di più in palestra. Per questo motivo, sono tutte tenute a esporre in maniera chiara e accessibile il regolamento che determina la fruizione degli spazi e delle attrezzature.

È cura di ogni iscritto fare in modo di conoscere le regole di convivenza in questo speciale momento storico. Inoltre, non differiscono molto da quelle cui siamo abituati già da qualche mese. Quindi bisogna prestare grande importanza alla propria igiene, lavando spesso le mani o usando le soluzioni disinfettanti che la struttura mette a disposizione. Inoltre è buona pratica evitare di portare sporcizia da fuori, quindi cambiarsi le scarpe all’ingresso usando calzature da usare solo negli ambienti comuni è una buona pratica anche quando non è prevista dal regolamento interno.

Mantenere le distanze

La stessa regola che si consiglia di seguire al di fuori delle palestre, vale ancora di più per gli ambienti chiusi. Così è essenziale cercare di rispettare gli spazi degli altri utenti oppure evitare di trattenersi oltre il proprio orario. Magari sarà possibile darsi appuntamento fuori con gli amici del corso, mantenendo le condizioni necessarie per prevenire i contagi.

Quando possibile, è sempre consigliabile effettuare gli allenamenti fuori. Anche quando le condizioni meteo non sembrano le migliori, infatti, svolgere l’attività all’aperto ha degli effetti positivi su tutto l’organismo. Stare fuori e in movimento stimola la capacità dell’organismo di termoregolarsi autonomamente. Tra le prime conseguenze di questo fenomeno c’è proprio la stimolazione del sistema immunitario che così risponde in maniera più efficace agli attacchi degli agenti patogeni.

Usare la mascherina

Anche se sembra che il suo uso potrebbe essere evitato dal prossimo decreto, rimane una buona pratica l’utilizzo di questa protezione negli ambienti chiusi. Non stupisce che marchi di riferimento per gli sportivi come Adidas o Reebok abbiano realizzato la propria versione di mascherina altamente traspirante ma allo stesso tempo protettiva.

Si tratta di un elemento utile per accrescere la propria protezione ma anche per preservare la salute altrui nel caso di essere asintomatici. Su Sportivo e in forma è possibile trovare una ricca gamma di accessori utili per lo svolgimento in tutta sicurezza delle diverse attività sportive. In attesa di tornare alle vecchie abitudini, è bene trovare il modo migliore per convivere con il virus senza mettere a repentaglio la propria serenità.