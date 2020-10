Campionati Europei Master di Nuoto Pinnato: Sport Club Pralino sul tetto del Vecchio Continente

Lo scorso fine settimana si è tenuto l’ultimo grande appuntamento stagionale per il nuoto pinnato master. Presso la piscina olimpica di Lignano Sabbiadoro (UD) si sono disputati per la loro prima edizione i Campionati Europei Master di Nuoto Pinnato, organizzati dalla Federazione Italiana (FIPSAS) sotto l’egida della Confederazione Mondiale (CMAS). Rigorosamente confinati all’interno del villaggio sportivo Bella Italia, erano presenti cinque nazioni: Italia, Francia, Croazia, Estonia e Belgio, in rappresentanza di una trentina di società, e circa 350 atleti/gara. Tra tante difficoltà di organizzazione e spostamento a causa del Covid, la società Sport Club Pralino ha voluto partecipare con tre dei propri atleti, guidati del tecnico federale Monica Facelli.

Impressionante il bottino riportato a Biella: 8 titoli continentali, 12 podi complessivi ed un record nazionale. In dettaglio: Mariella Pellerei ha ottenuto 4 titoli (50 mt, 100 mt, 200 mt e 400 mt pinne); Paolo Alberto Poncino ha ottenuto 4 titoli (50 mt, 100 mt, 200 mt e 400 mt pinne - record nazionale); Roberto Cavaggion ha ottenuto 2 argenti (200 mt e 400 mt pinne) e 2 bronzi (50 mt e 100 mt pinne). Con questo appuntamento si è conclusa la stagione del nuoto pinnato master 2020. Dopo i successi conseguiti dalla squadra ai Campionati Italiani di febbraio e questa pioggia di medaglie continentali, il bilancio per la società Sport Club Pralino risulta assolutamente positivo. Purtroppo si addensano forti incognite sulla partenza della stagione 2021, prevista per fine novembre.