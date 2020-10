"Lock-Down", il fermaporte di design nato durante la quarantena FOTO

Il 31 ottobre, in occasione del secondo appuntamento della quinta edizione di ‘Biella Incontra il Design’, saranno presentati i fermaporte della collezione "Lock-Down". Si tratta di una collezione realizzata dalla designer Luisa Bocchietto per Ramella Graniti con l’intenzione di valorizzare i residui della lavorazione, dandogli una nuova vita all’insegna della sostenibilità.

La collezione riflette sul periodo di quarantena vissuto quest'anno e sulle difficoltà nate dalla presenza del Covid-19: "Lock-Down" ferma le porte bloccando l’attenzione sul momento presente.

Sarà possibile visionare la collezione nello spazio adiacente a Thanks e Cigna Dischi in via Gustavo di Valdengo a Biella.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/biellaincontraildesign/