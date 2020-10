Filippo Vadda è il nuovo Amministratore Delegato del Gruppo Lanificio F.lli Cerruti dal 1881

Il consiglio di amministrazione del Gruppo Lanificio F.lli Cerruti dal 1881 ha nominato Filippo Vadda amministratore delegato della Società.

Filippo Vadda, origini cuneesi e un MBA a Stanford, è un manager che ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in società del settore della moda, del food e dell’automotive, quali Barilla, Bain & Co. e Loro Piana: in quest’ultima ha lavorato per oltre 9 anni, inizialmente come responsabile del business development della divisione tessile e in seguito a capo della business unit Soft Accessories.

Il Gruppo Lanificio F.lli Cerruti si articola su due attività: lo storico lanificio che produce tessuti d’eccellenza e la rete di punti vendita che attraverso il marchio IL LANIFICIO propone collezioni donna e uomo nei principali outlet village del nord Italia e Svizzera. “Sono entusiasta di prendere la guida di un brand Italiano così iconico: l’obiettivo del Lanificio F.lli Cerruti è quello di essere sempre di più il partner di riferimento per tutte le maison e i brand che cercano non solo un tessuto di pregio, ma un significativo apporto di stile e creatività assieme a un servizio d’eccellenza” ha dichiarato l’Amministratore Delegato Filippo Vadda.

Il Cda ha rivolto i più sentiti ringraziamenti ad Alessandro Cannas per la professionalità e la dedizione dimostrata fin dalla sua nomina ad interim, avvenuta lo scorso febbraio, durante il delicato periodo del lockdown e che oggi torna al suo ruolo di Chief Financial Officer.