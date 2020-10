Valdilana, volontariato in lutto per la morte di Roberto Cagnotto: aveva 61 anni

Il volontariato di Valdilana è in lutto per la morte improvvisa di Roberto Cagnotto. Aveva 61 anni. Da alcuni anni era attivo nell'associazione Delfino di Trivero.

La notizia della sua morte si è diffusa molto velocemente e, in queste ore, la stessa associazione ha pubblicato sui social il suo ricordo: “Non possiamo non ricordati, caro Roberto, con questa ultima foto fatta insieme a Usoeriuso! Quanto ci siamo divertite in negozio con le tue battute e con le tue cantate! Ci aiutavi come potevi, e sempre con il sorriso, sempre con il buon umore. Eri chiassoso, talvolta irriverente, sempre fuori dagli schemi, un po’ mina vagante, ma noi ti abbiamo davvero voluto molto bene! Fai buon viaggio Robertone”.

Il santo rosario si terrà questa sera, alle 20, nella chiesa di Trivero Bulliana; il funerale, invece, si terrà al cimitero di Bulliana domani, alle 10.30.