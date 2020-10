Morto Pino Scaccia, dolore anche nel Biellese

Lutto nel giornalismo: Pino Scaccia, lo storico corrispondente della Rai è morto oggi a Roma all'età di 74 anni. È stato uno degli inviati storici della Rai, seguendo in prima persona la prima guerra del Golf, il conflitto serbo croato, la disgregazione dell'ex Unione Sovietica e dell'ex Jugoslavia, la crisi in Afghanistan, senza dimenticare il dopoguerra in Iraq e la rivolta in Libia.

Numerosi i reportage realizzati; tra questi, è stato il primo a entrare nella centrale di Chernobyl dopo il disastro. Dolore anche nel Biellese, dove è venuto in visita negli ultimi anni per la presentazioni di alcune opere letterarie realizzate insieme alla docente dell'IIS Bona di Biella Anna Raviglione.