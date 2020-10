Infortunio sul lavoro: mano incastrata nel macchinario

In un primo momento si è temuto il peggio poi, fortunatamente, il quadro clinico è risultato confortante. Un lavoratore ha rischiato di perdere due dita incastrate in un macchinario della ditta tessile in cui lavora, a Cerrione.

L'infortunio si è verificato alle 16,30 di martedì 27 ottobre. In quei frangenti l'uomo, un 46enne residente a Borriana, accidentalmente avrebbe compiuto una manovra errata mentre eseguiva la pulizia della macchina, procurandosi una lesione alla quarta e quinta falange della mano sinistra.

Sono intervenuti i Carabinieri di Salussola, i tecnici dello Spresal e l'ambulanza del 118. Il 46enne è stato trasportato all'ospedale di Ponderano dove è stato sottoposto alle cure minuziose dei medici che lo hanno poi dimesso con 15 giorni di prognosi. Il macchinario da lavoro è stato posto sotto sequestro.