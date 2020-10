Furto o dimenticanza? Sparisce una catenina d'oro durante la visita in ospedale

Non sembra essere la prima segnalazione di furto all'interno dell'ospedale di Ponderano. Ieri, un paziente allerta le forze dell'ordine affermando che ignoti gli avrebbero sottratto la catenina d'oro. Il pensionato di 81 anni sostiene di aver messo l'oggetto sulla sedia per poi procedere alla visita medica.

Nella stanza a suo dire non sarebbe entrato nessuno tranne lui stesso e i sanitari. Dopo l'identificazione dei presenti, l'uomo prima di andar via però riferisce che avrebbe controllato a casa l'eventuale presenza della catenina e valutato in seguito una possibile denuncia.