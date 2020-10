Domani inizia il taglio alberata a Chiavazza, Circolo Tavo Burat: "Una vera mattanza"

il Circolo Biellese di Legambiente “Tavo Burat” informa che nei prossimi giorni, il 29, 30 e 31 ottobre, verranno abbattuti altri pini marittimi (Pina Pinea) costituenti il viale, lato est, del parco villa Vaglio Rubens (piazza XXV Aprile a Chiavazza).

L’intervento è stato affidato a una ditta biellese ed è stata disposta la sospensione della circolazione. L’operazione è, nella sostanza, la continuazione degli abbattimenti già messi in opera nel marzo 2019.

Anziché prendersi cura del viale, con limitati e misurati interventi, si sta per completare il la soppressione del lato est dell’alberata, posta a ridosso delle abitazioni (probabilmente troppo fastidiosi gli aghi di pino e la resina che macchia le auto, le radici che non stanno al loro posto, la luce e l’affaccio sottratti alle abitazioni con grave danno del valore immobiliare, ecc.). A conferma di tale disegno la mancata messa a dimora di nuove piante.

Occorre però ricordare che l’insediamento abitativo all’interno al parco villa Vaglio Rubens fu autorizzato con una sola importante prescrizione: la salvaguardia del viale alberato. Purtroppo la situazione si è capovolta, vengono ora maggiormente tutelati gli interessi dell’insediamento abitativo (giustificandoli ovviamente per ragioni di sicurezza, l’argomentazione passepartout per risolvere qualsiasi difficoltà) e totalmente trascurate le tutele paesaggistiche ed ambientali.

Intervenire per ridurre l’eventuale rischio di danni a cose (in particolare le automobili parcheggiate) era possibile, introducendo una serie di idonee prescrizioni (dal divieto assoluto di parcheggio, dal divieto in caso di maltempo e vento, dalla sosta oraria in limitate fasce orarie, ecc).

Nelle pagini qui di seguito alcune foto a documentare la situazione nel 2018 (viale ancora integro), nel 2019 (dopo i lavori di taglio di una porzione del lato est dell’alberata) e nel 2020 (prima dell’ultimo taglio).

Legambiente Circolo Biellese “Tavo Burat” non può altro che severamente stigmatizzare questa mattanza e questa insensibilità nella cura del verde che caratterizza gli amministratori biellesi, indifferentemente dal colore politico.