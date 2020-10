Lavoro, urge proteggere gli occhi in caso di lavoro agile

Mentre tutta l'Italia aspetta con ansia l'annuncio ufficiale del lancio di un vaccino efficace per prevenire il Covid-19, oltre alla determinazione di un vero protocollo di cura per tutti quei sintomi che stanno mietendo tante vittime in ogni parte del mondo, non si ferma l'emanazione di nuovi DPCM sulle nuove misure anticontagio che devono essere adeguate al cambiare del fenomeno pandemico.

Dai primi mesi di imprevista e improvvisa quarantena della scorsa primavera ci siamo resi conto che l'economia italiana non può più prescindere dall'Internet, per la non sostenibilità nel tempo delle perdite finanziarie da parte delle imprese e anche dei lavoratori che si vedono licenziati o diminuire gli introiti in caso di cassa integrazione o mancato lavoro autonomo.

Per questo il Presidente del Consiglio dei Ministri era intervenuto emanando il 1° marzo 2020 un nuovo Decreto sulle modalità di accesso allo smart working o lavoro agile, confermate anche dalle successive disposizioni emanate per far fronte all'emergenza. Sono stati molteplici dati normativi che hanno continuato a raccomandare il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Molte aziende hanno iniziato ad abbracciare l'idea del lavoro flessibile e del lavoro da casa e, nel clima attuale, sempre più di noi potrebbero trovarsi immersi nel farlo per più di uno o due giorni alla settimana anche dopo l'emergenza. In un'epoca in cui lavoro e vita devono integrarsi molto più efficacemente, il lavoro a distanza può essere una cosa meravigliosa. Ma è anche pieno di insidie ​​sia per i manager che per i dipendenti.

Infatti sarà fondamentale continuare ad avere la stessa sicurezza mantenuto sui luoghi di lavoro "ordinari" anche dentro le mura domestiche, organizzando lo spazio di lavoro in modo adeguato in quanto ad ergonomia, dimensioni e facendo attenzione alle condizioni visive a partire dal posizionamento dei tuoi dispositivi tecnologici.