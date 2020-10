Arrivano i colori d'autunno, ecco il foliage virtuale della Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo

Con l'arrivo della stagione autunnale, i colori della natura si mostrano in tutta la loro bellezza. Tempo di foliage, con la Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo che non rinuncia ai consueti appuntamenti di fine ottobre nonostante l'emergenza coronavirus.

“Nonostante le difficoltà che ha portato questo 2020 e la situazione di emergenza che si è creata dopo l’alluvione del 2 e 3 ottobre che ha lasciato gravi e ancora visibili ferite in tutta la Bürsch, in ottemperanza delle ultime disposizioni per far fronte all’emergenza sanitaria, la Casa Museo ha dovuto rinunciare a organizzare un’uscita in presenza sul territorio, riservando tuttavia una sorpresa a tutti i propri amici – spiegano - Seguendo le pagine social della Casa Museo ci si potrà stupire e ammirare i colori dell’autunno grazie a una serie di video in cui la guida naturalistica Marialaura Delpiano ci porterà a scoprire luoghi e curiosità”.

L’edizione 2020 sarà dunque un foliage virtuale come bene presenta Daniela Casale, presidente della Casa Museo, nel primo breve filmato della serie, per permettere a tutti, vicini e lontani, di condividere la magia dei colori dell’autunno.