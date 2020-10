A Pralungo si festeggia Halloween distanti ma uniti

Pralungo non rinuncia a festeggiare la ricorrenza di Halloween. Distanti ma uniti: questa la parola d'ordina dell'associazione Genitori & Giovani che ha trovato il modo per celebrare la ricorrenza in piena sicurezza.

“Invito a inviare una foto che rappresenta la festa di Halloween di ognuno, con zucche intagliate, un disegno a tema, un travestimento o qualsiasi cosa creata da chiunque per questa festa – spiegano – Si possono inviare alla nostra pagina Facebook, Associazione Genitori & Giovani o mandare un'email a genitoriegiovani@gmail.com . Pubblicheremo tutte le foto che arriveranno entro il 1° novembre 2020”.