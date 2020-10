Il liquido CBD per sigarette elettroniche può aiutare a smettere di fumare?

Alcuni dicono che le sigarette sono veramente difficili da abbandonare. Mentre gli studi dimostrano che i fumatori pensano molto allo smettere di fumare, molti fanno diversi tentativi di smettere senza successo.

Poi ci sono gli innumerevoli fumatori che riescono a smettere per periodi prolungati, ma finiscono comunque per avere una ricaduta.

La ricerca mostra che per molti fumatori potrebbero essere necessari fino a 30 tentativi di smettere di fumare per sempre. Chiedete a chiunque abbia smesso di fumare. Non è facile.

Recenti studi hanno rivelato tuttavia che la CBD potrebbe aiutare i fumatori interessati a smettere di fumare per sempre. I ricercatori hanno scoperto che la vaporizzazione del CBD (con sigarette elettroniche) ha il potenziale per aiutare i fumatori a ridurre sostanzialmente il numero di sigarette che fumano.

Fumare CBD nelle sigarette elettroniche può davvero aiutare?

Nel 2013, alcuni ricercatori hanno voluto approfondire il ruolo del sistema endocannabinoide nella dipendenza da nicotina. 24 fumatori hanno partecipato a questo studio randomizzato in doppio cieco controllato con placebo.

A 12 è stato somministrato a caso una CBD sigaretta elettronica e a 12 è stato somministrato un vaporizzatore contenente un placebo. Lo studio è stato condotto per una settimana.

Durante lo studio, i fumatori sono stati istruiti a usare il loro vaporizzatore ogni volta che avevano voglia di fumare una sigaretta.

Non è stato detto loro di cercare di smettere o di ridurre l'assunzione di sigarette - bastava semplicemente fumare il vaporizzatore che gli veniva dato ogni volta che volevano una sigaretta.

Al termine della settimana, i fumatori che hanno ricevuto il placebo non hanno segnalato alcuna differenza nel numero di sigarette che hanno fumato. I fumatori che hanno ricevuto il CBD, tuttavia, hanno ridotto del 40% il numero di sigarette che hanno fumato durante lo studio.

Come iniziare con il CBD per combattere il fumo

Mentre i ricercatori sostengono che c'è ancora molto lavoro da fare, la CBD è promettente per chi vuole smettere di fumare.

Assumere un po' di CBD al mattino, prima della prima sigaretta della giornata può aiutare a ridurre la voglia di fumarla fino al 70%. Introdotta questa abitudine, si potrebbe avere un effetto estremamente positivo sulla propria dipendenza da sigarette, instradandosi verso l’abbandono per una relazione più salutare col fumo.

Iniziare con questo prodotto è piuttosto semplice. Esistono diverse piattaforme che offrono questi prodotti sicuri e testati, acquistabili in moltissimi modi e con diversa destinazione di utilizzo.

Consigliamo, come sempre, di informarsi sui prodotti prima di acquistarli, soprattutto se non si sono mai assunti.

Ognuno ha una opzione per smettere

Ogni fumatore ha l’opzione di smettere e, grazie ad alcune innovazioni tecnologiche, è possibile smettere molto più facilmente rispetto al passato. Gli strumenti attuali, uniti ad un sapiente utilizzo, possono veramente aiutare coloro che desiderano dare un taglio con il fumo.

Si tratta ovviamente di rimedi moderni, che dovrebbero essere discussi con un esperto o con il proprio medico prima di essere utilizzati. Questo in quanto, nonostante gli studi hanno dimostrato l’efficacia di questi prodotti, bisogna prendere ogni individuo in modo individuale e non generalizzare.