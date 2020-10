Covid a Cavaglià, il sindaco rimprovera i curiosi

Sabato 24 ottobre il sindaco di Cavaglià Mosé Brizi ha comunicato alla cittadinanza i dati relativi ai contagiati Covid-19 del paese: “Le persone con esito del tampone positivo risultano essere undici, fra le quali una di loro ha la residenza a Cavaglià ma è domiciliata altrove. Una persona, fra le undici contagiate, è ricoverata in terapia semi-intensiva, mentre le altre stanno osservando la quarantena presso la loro abitazione, non presentando fortunatamente gravi problemi di salute. A loro tutti vanno i migliori auguri di tutta la comunità “.

Di fronte alla curiosità sui nomi dei contagiati che, nei giorni precedenti tale comunicato si era diffusa in paese, il primo cittadino ha voluto ribadire un concetto: “Come dissi nel contesto della precedente ondata, l’Amministrazione Comunale non è autorizzata, e se anche lo fosse non lo farebbe per scelta, a comunicare i nominativi delle persone contagiate, in maniera tanto ufficiale, quanto ufficiosa. A coloro che si arrogano il diritto di sapere i nomi delle persone contagiate, con la motivazione di potersi meglio “difendere” da un eventuale contagio, dico che voler sapere il nome delle undici persone risultate positive mi sembra più una curiosità da “grande fratello”, piuttosto che un dato utile alla salvaguardia della nostra salute. Chi risulta positivo non è certo un appestato, ed il più delle volte, fortunatamente, nemmeno risulta essere malato, ma è una persona responsabile che sta osservando una quarantena e che al più presto potrà tornare alla vita di tutti i giorni.”

A supporto del suo “rimprovero” il sindaco ha reso noti i dati nazionali del 23 ottobre: “19.143 contagi su un numero di 182.032 tamponi effettuati, con una percentuale del 10,5% di contagi su tampone effettuato. In aumento rispetto al giorno prima, con una percentuale di contagio del 9,4%. Questo significa che almeno una persona su dieci è positiva, e di conseguenza, su di una popolazione di 3.600 abitanti, tali dati ci fanno presumere che vi siano circa 360 persone positive al virus, sicuramente inconsapevoli, che stanno uscendo di casa, fra le quali vi potrebbe essere ognuno di noi”.

Mosé Brizi ha continuato il suo intervento con un invito ai suoi concittadini: “Se vogliamo aver cura della nostra persona e di quella degli altri, continuiamo a comportarci come abbiamo fatto fino ad oggi, cioè usando la mascherina all’interno di negozi e locali pubblici o all’aperto quando non siamo in grado di mantenere le distanze di sicurezza, meglio se almeno un minimo di 1,5 metri. Cerchiamo quindi di usare il buon senso, senza vivere nel terrore e soprattutto senza rinunciare a “vivere”, ma avendo rispetto delle regole e dei distanziamenti. Purtroppo questa è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti e non sappiamo ancora per quanto tempo. Dobbiamo prenderne atto e fare il possibile per superare al meglio quest’emergenza, e a tal proposito chiedo a tutti di affrontare serenamente questa fase che stiamo vivendo, cercando anche di evitare certi inutili allarmismi a volte pubblicati sui social, questo nel rispetto delle persone più ansiose riguardo alla situazione causata dal Covid”.

L’Amministrazione Comunale rimane a disposizione dei cittadini i coloro hanno reali necessità di aiuto. "A tal proposito, - conclude Brizi - ci stiamo riorganizzando per effettuare il servizio di spesa a domicilio, nel caso qualcuno ne dovesse necessitare. Nella settimana entrante, al più presto, comunicheremo come poter accedere al servizio. Il nostro Paese ha dimostrato di essere all’altezza di questa emergenza improvvisa alcuni mesi fa, e lo sarà ancor più durante questa seconda fase”.