Finale Saranno Famosi: 130 promesse del golf  in campo

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la classica Coppa Commissione Sportiva (18 buche, 1a cat medal 2a/3a Stableford) ultima gara di tabellone della stagione che ha fatto registrare il sold out di iscritti con oltre 110 giocatori in campo. La gara, sponsorizzata da MFI tecnologie biomedicali che ha offerto un test gratuito dei suoi sistemi e il rinfresco a tutti i partecipanti, ha regalato ai migliori voucher vacanza by “Golf Passion Vista Ryder Carpediem” e magliette tecniche Next. La Coppa era valida come interclub con il Gc Cervino dove combinando i risultati del match di andata a Cervinia è risultato vincitore il Gc Cavaglià per 444 a 408.

Premiati. Prima categoria: 1° Lordo Massimo Stesina Cavaglià 72, 1° Netto Marcello Turotti Cervino 64, 2° Netto Rudy Saccà Mulino Cerrione 66. Seconda categoria: 1° Netto Federico Bianchi Vigevano 43, 2° Netto Sandra Ravani Cavaglià 40. Terza categoria: 1° Netto Cristiano Bongianino Cavaglià 43 2° Netto Cristina Ferla Cavaglià 41. 1° Ladies Elena Benigni Cavaglià 39, 1° Seniores Enrico Boscono Cavaglià 38.

Giovani promesse del golf nuovamente protagoniste al Gc Cavaglià. Sabato infatti, sul percorso par 68 che ha ospitato a giugno i Campionati Italiani Baby, si è disputata nel pieno rispetto delle norme antiCovid la finale del Circuito Saranno Famosi che ha visto in azione oltre 130 giovani tra i promossi usciti dalle 7 prove di qualifica. Nella gara Under 14 successo di Leo Rossi Odello (Torino) con lo score l'ottimo score lordo di 71 (+3) e MariaPaola Simeon (Margara) con 76. Tra gli Under 12 sono andati a segno i favoriti Federico Tadini (Des Iles Borromees) con 72 e Allegra Marrone (Ciliegi) con 73.

Nella gara 9 buche Stableford successo di Vittorio Costa (Le Fronde) con punti 28 e Francesca Mazzuccato (Cherasco) con 20. A fine gara sono stati premiati anche in vincitori del ranking finale del circuito 2020. Premiati finale Circuito Saranno Famosi. Gara 18 Buche Medal. 1° Under 12 Maschile Tadini Federico - Des Iles Borromees colpi 72, 2° Under 12 Maschile Tonon Simone - Royal Park I Roveri 73. 1° Under 14 Maschile Rossi Odello Leo – Torino 71, 2° Under 14 Maschile Baldioli Giovanni - Continental Verbania 73. 1° Under 12 Femminile Marrone Allegra – Ciliegi 73, 2° Under 12 Femminile Bertero Giulietta – Torino 74. 1° Under 14 Femminile Simeon Maria Paola – Margara 76, 2° Under 14 Femminile Zocchi Matilde - Royal Park I Roveri 76, 1° Netto Under 12 Categoria Mista Osella Stefano - La Margherita 62. Gara 9 Buche Stableford. 1° Netto Maschile Costa Vittorio - Le Fronde punti 28, 2° Netto Maschile Michetti Federico – Arenzano 28. 1° Netto Femminile Mazzuccato Francesca - Cherasco 20, 2° Netto Femminile Ferrero Vittoria – Cherasco 19. Ranking Finale Circuito Saranno Famosi. 1° Assoluto Maschile Under 12 Tadini Federico - Des Ile Borromees punti 850, 2° Assoluto Maschile Under 12 Lombardo Patrick – Sanremo 685. 1° Assoluto Maschile Under 14 Baldioli Giovanni - Continental Verbania 715, 2° Assoluto Maschile Under 14 Rossi Odello Leo - Torino 714. 1° Assoluto Femminile Under 12 Bertero Giulietta - Torino 785, 2° Assoluto Femminile Under 12 Marrone Allegra – Ciliegi 680. 1° Assoluto Femminile Under 14 Ferrari Clelia Magda – Castelconturbia 732, 2° Assoluto Femminile Under 14 Terzoli Sofia - Des Iles Borromees 697,5. 1° Assoluto Maschile Staleford Oddenino Federico - La Margherita 455, 2° Assoluto Maschile Staleford Ianaccone Ariele - Royal Park I Roveri 365,5. 1° Assoluto Femminile Stableford Mazzuccato Francesca – Cherasco 476, 2° Assoluto Femminile Staleford Motta Francesca - Royal Park I Roveri 380. 1° Circolo Challenge Des Iles Borromees punti 1547,5, 2° Circolo Challenge Golf Club Torino 1499, 3° Circolo Challenge La Margherita 1403,5.