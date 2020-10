Si frattura la caviglia nel bosco, 59enne recuperata a Valdilana

Si è concluso poco fa, intorno alle 18,30 di oggi 27 ottobre, un intervento del Soccorso Alpino nei pressi di Rifugio La Sella di Baltigati, a Valdilana. I tecnici del Soccorso Alpino locale sono intervenuti in un bosco della zona per una donna di 59 anni che non riusciva più a camminare. In condizioni stabili e probabilmente con una caviglia fratturata, è stata accompagnata fino a valle, dove il 118 l'attendeva per trasportarla in ospedale.