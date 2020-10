La pioggia provoca tre incidenti in poche ore in superstrada

Tre incidenti in poche ore, ieri mattina, tutti in superstrada e probabilmente dovuti al manto stradale reso viscido dalla pioggia. Il primo è avvenuto alle 8,30, all'uscita di Vigliano Biellese e si tratta di un tamponamento tra un autocarro Mitsubishi, condotto da un artigiano di 55 anni di Biella e una Opel Meriva con al volante un cittadino di origine filippina, residente anch'esso in città.

Illesi entrambi i conducenti ma forte danno all'auto risultata non marciante. E' intervenuta una pattuglia della Polizia stradale per i rilievi di rito.

Il secondo e terzo incidente sono avvenuti negli stessi minuti, intorno alle 12, nei curvoni di accesso e uscita della superstrada a Biella. sp 142. Mentre gli agenti della Polizia locale eseguivano i rilievi nella corsia verso Cossato, dall'altra parte la Polizia stradale effettuava l'accertamento per un sinistro autonomo successo ad una 19enne di Pollone, a bordo di una Fiat 500, poco prima di immettersi nel curvone "maledetto". Illesa fortunatamente la giovane biellese.