Coltiva marijuana: i Carabinieri di Trivero lo denunciano

Lo tenevano d’occhio da tempo in quanto noto come assuntore di droga e per questo lo hanno fermato per un controllo. L’atteggiamento dell’uomo, un cinquantenne della zona, ha insospettito i militari della Stazione di Trivero che hanno valutato di estendere l’accertamento all’abitazione del biellese, ubicata in una frazione di Valdilana.

Il sospetto degli operanti si è dimostrato fondato. Infatti nel corso della perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno rinvenuto 50 grammi di marijuana essiccata e pronta per essere consumata, coltivata dalla stessa persona nell’orto di casa. La droga è stata sequestrata e nei confronti del soggetto, dalla caserma di Cereie, è partita una denuncia alla Procura della Repubblica di Biella per detenzione di sostanza stupefacente.