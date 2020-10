Lotteria Italia, il gioco più amato dagli italiani

Il gioco della lotteria rappresenta senza dubbio uno dei più apprezzati e diffusi a livello nazionale. Si tratta infatti di un gioco che permette di vincere un importante montepremi in seguito all'acquisto di uno o più biglietti. Oltre al primo premio però è possibile vincere anche tanti altri premi in palio che vengono estratti generalmente il 6 gennaio all'interno di un programma televisivo. Tale lotteria non rappresenta soltanto una speranza e un sogno per molti ma costituisce anche un modo per riscoprire il piacere della condivisione.

Come funziona il gioco

Dal momento che quello della lotteria è un gioco molto apprezzato e conosciuto, i programmi televisivi in cui viene effettuato sono tra i più seguiti d'Italia. Sono tante infatti le persone che sognano di vincere fantastici premi e cambiare la propria vita. Per partecipare alla Lotteria Italia bisogna soltanto seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto è opportuno acquistare il biglietto presso un rivenditore autorizzato al costo di cinque euro. Il biglietto può essere acquistato a partire dal 14 settembre ma dovrà essere conservato fino al 6 gennaio quando verrà fatta l'estrazione dei premi. Per il 2020 questa procedura verrà effettuata all'interno della trasmissione televisiva Soliti Ignoti- Il ritorno, condotto da Amadeus. Il primo premio consente di vincere cinque milioni di euro ma è possibile anche aggiudicarsi tantissimi altri premi molto vantaggiosi.

Come acquistare il biglietto online

Non tutti sanno che il biglietto per partecipare alla lotteria può essere acquistato non solo presso i rivenditori autorizzati ma anche online. Questa procedura risulta senz'altro più pratica e comoda e consente di partecipare al gioco direttamente da casa propria. Dopodiché sarà possibile cliccare sulla voce Vai all'acquisto e scegliere il biglietto che si preferisce. È possibile inoltre anche partecipare all'estrazione dei premi giornalieri che consentono di vincere fino a 10000 euro. Per sapere se si tratta di un biglietto vincente è possibile accedere al sito principale della Lotteria Italia oppure inviare un messaggio inserendo il proprio codice. In alternativa è possibile anche fare una chiamata all'apposito numero presente sul biglietto comunicando il proprio codice a dieci cifre che si trova sotto la scritta Gratta qui.

Il gioco della lotteria crea senz'altro condivisione e socialità e accende un pizzico di speranza in chi ha bisogno di credere in un sogno. Tuttavia è bene ricordare che bisogna giocare responsabilmente: i biglietti della lotteria infatti possono essere acquistati in Italia soltanto da chi ha compiuto la maggiore età. È opportuno tenere a mente inoltre che per la riscossione del premio dovrà essere presentato il biglietto originale e intero presso la sede dell'Ufficio Premi Lotterie Nazionali oppure presso un qualsiasi sportello della Banca Intesa Sanpaolo.