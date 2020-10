A Coggiola si farà la Castagnata Avisina: “D'asporto e nel rispetto del nuovo Dpcm”

Dopo giorni di confronto, si farà a Coggiola la tradizionale Castagnata Avisina. A darne conferma lo stesso presidente dell'Avis Coggiola Cristian Nichele: “Quest'anno presenta diverse novità: il punto vendita sarà solo in piazza XXV Aprile, di fronte alle scuole, e non all'uscita del cimitero; in secondo luogo, dopo aver ricevuto l'ok dalle autorità, la castagnata sarà d'asporto nel completo rispetto delle norme del nuovo Dpcm e non ci si fermerà in piazza per gustare le nostre caldarroste. Ricordo che il ricavato sarà destinato alle diverse iniziative socio-sanitarie”. L'appuntamento è per domenica 1° novembre, alle 14.30.