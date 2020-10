Riapre l'Anffas di Gaglianico, Manavella: "Con un po' di paura, ma riprendiamo"

Dopo 8 giorni di chiusura, domani 28 ottobre riaprirà la sede di Gaglianico del Centro diurno dell’Anffas Biellese. “In questi giorni abbiamo fatto il richiamo dei tamponi a porte chiuse, perché quando erano stati eseguiti con il centro aperto si era verificato un rischio più alto di contaminazione” spiega il presidente della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese Ivo Manavella. “Nella seconda tornata, tutti i tamponi sono risultati negativi ed è per questo che abbiamo deciso di riaprire. Questo tempo ci ha permesso di riorganizzare al meglio il servizio e le attività, in modo da ridurre ancora di più il rischio di contagio in questa epidemia che sta galoppando nuovamente”.

Il centro riapre quindi con delle ulteriori forme di protezione volte alla sicurezza di ospiti e operatori: “In accordo con i servizi sociali - spiega Manavella - abbiamo attuato delle regole più restrittive, oltre ad aver riorganizzato i trasporti: i gruppi che si muoveranno dalla struttura, composti da quattro ospiti e un operatore, non saranno più scelti su base educativa ma territoriale, in modo da limitare l’eventuale contaminazione a quel determinato gruppo. Insomma, abbiamo intensificato i protocolli anche se non facciamo molto di più di ciò che abbiamo fatto finora. Purtroppo i contagi precedenti sono stati causati da persone asintomatiche entrate nella struttura. Riprendiamo con un po’ di paura, ma riprendiamo”.

Leggi anche: https://www.newsbiella.it/2020/10/19/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/anffas-biellese-chiude-centro-diurno-di-gaglianico-rizza-7-ospiti-positivi-al-covid-scelta-do.html