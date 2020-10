Cerrione, da ieri è aperto il bando per i Buoni Libro

Dal 26 ottobre all'8 novembre è aperto il bando per l'assegnazione del contributo economico denominato "Buoni Libro" istituito dall Amministrazione Comunale di Cerrione, a favore delle famiglie degli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line, mediante l'apposita funzione "Buoni Libro" nella sezione Filo Diretto con il Comune. Per i ragazzi che frequentano la scuola Secondaria "La Bessa" di Cerrione il rimborso previsto è del 70% della spesa sostenuta dalla famiglia e per ogni classe frequentata. Per chi è residente e frequenta in altro comune il rimborso sarà inferiore.

Per maggiori informazioni sui Buoni Libro CLICCARE QUI per collegarsi direttamente sul sito del comune di Cerrione.