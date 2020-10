Nicole Orlando testimonial in Abruzzo alla Settimana dello Sport Paralimpico

Nei giorni scorsi Nicole Orlando della sezione Team Ability della La Marmora -Bon Prixn è stata protagonista come testimonial in Abruzzo a Pineto nella Settimana dello Sport Paralimpico alla sua seconda edizione con il ritiro nazionale del ciclismo e dello judo paralimpico il cui titolo è stato “Lottiamo insieme ad Alex”. E’ stata una settimana intensissima, organizzata in modo impeccabile. Oltre ad appuntamenti dimostrativi, di cultura e sociali, importanti sono stati gli incontri al Teatro polifunzionale di Pineto, rigorosamente a porte chiuse, con atleti paralimpici come testimonial della manifestazione.

Giovedì durante il Convegno tecnico scientifico “Sport e disabilità: perché cominciare presto?” è intervenuta l’atleta paralimpica di valore internazionale ed Onorevole, Giusy Versace, mentre venerdì nelle “Storie straordinarie di atleti paralimpici” sono saliti sul palco la campionessa mondiale paralimpica di atletica Oxana Corso, il famoso nuotatore Manuel Bortuzzo e la nostra Nicole Orlando. La conduttrice Evelina Frisa ha messo Nicole nelle condizioni migliori per rispondere alle varie domande sulla sua vita, sui traguardi raggiunti ecc.

Nicole, per nulla intimidita, come le accade sempre, è riuscita tranquillamente a rispondere correttamente ed a sentirsi a proprio agio anche in un teatro ahimè vuoto. E’ intervenuto con un discorso molto profondo Marco Borzacchini, Vice Presidente nazionale CIP e Presidente Nazionale FISDIR (Federazione italiana Sport Disabilità intellettiva e Relazionale).

Questa serie di manifestazioni, organizzata e realizzata dal Sindaco di Pineto Robert Verrocchio con numerosi e validi collaboratori tra cui il Presidente Regionale della Federazione Fisdir Mauro Sciulli e Marco Lepore, è stata trasmessa in diretta streaming su Facebook (visit pineto) e rimarrà per un certo periodo in rete per quanti volessero rivedere la performance di Nicole, degli altri grandi atleti e gli altri incontri.