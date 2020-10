Spartan Race, prima volta in 120 anni per la Pietro Micca Biella FOTO

E così è accaduto. In più di 120 anni di storia della Pietro Micca c'è stata la prima volta anche per la Spartanrace, la più importante corsa a ostacoli del mondo. Nella località di Maggiora, sabato 24 ottobre la squadra degli "IRRIDUCIBILI" composta da Jacopo Lazzarin, Roberta Bacchi, Daniela Mosca, Claudio Schiapparelli, Valentina Sitzia hanno corso per 5 chilometri affrontando i 20 ostacoli sul percorso.

Il coach Riccardo Zanchetta ha partecipato domenica 25 ottobre nella gara individuale. Tutti hanno portato a termine in maniera esemplare la competizione. Un plauso a tutti i partecipanti che con tenacia hanno portato onore al nome della storica società.