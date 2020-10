A Tollegno l’evento dei modellini diventa social

‘Tollegno in Scala’ è una manifestazione di modellismo organizzata dalla Pro Loco di Tollegno che si svolge due volte l’anno. Nel 2020, però, è stato difficoltoso per molte organizzazioni riuscire a dare vita ad eventi e fiere a causa dell’epidemia in corso e, di conseguenza, il primo appuntamento annuale di ‘Tollegno in Scala’, quello primaverile, è stato annullato. Per non restare un’intera annata senza modellini, viste le misure del nuovo Dpcm, la Pro Loco del comune ha deciso di evolvere la manifestazione in un evento virtuale, gestito interamente sui social.

Nel weekend del 7 ed 8 novembre sarà infatti possibile osservare foto, video e dirette su tutti i modellini presenti semplicemente seguendo le pagine ed i canali social dedicati all’evento. Sarà così possibile anche allargare il bacino di utenza solito, permettendo anche a persone molto lontane da Tollegno di osservare ed emozionarsi con i modellini di auto, treni, camion e quant’altro.

Per maggiori informazioni: Tel. : 338 9883919