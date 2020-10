Danni alluvionali all'agricoltura: è possibile presentare le segnalazioni alla Regione Piemonte

È possibile presentare alla Regione Piemonte le segnalazioni di danni al comparto agricolo causati dall’alluvione del 2-3 ottobre 2020. I soggetti ammessi sono gli imprenditori agricoli così come definiti dall’articolo 2135 del Codice Civile, iscritti al Registro Imprese e all’anagrafe agricola della Regione Piemonte che abbiano una dimensione aziendale di almeno 104 giornate lavorative convenzionali, i consorzi gestori dei comprensori irrigui delimitati, i consorzi gestori delle strade o delle opere di bonifica montana, i consorzi concessionari di opere di proprietà regionale e i Comuni.

I danni al comparto agricolo, per essere inseriti nella proposta regionale di delimitazione, devono essere ricondotti a quattro tipologie principali: danni alle produzioni e danni alle strutture (ad esclusione di quelle inserite nel Piano Assicurativo Agricolo Nazionale), danni alle scorte e danni alle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica (infrastrutture irrigue, strade interpoderali, opere di bonifica montana).

Le segnalazioni delle aziende agricole dovranno essere presentate, utilizzando l’apposita modulistica, ai Comuni, che, una volta raccolte le pratiche, provvederanno a inviarle telematicamente tramite il servizio predisposto sul portale www.sistemapiemonte.it collegandosi al servizio "Nembo - Nuova gestione avversità atmosferiche – Procedimenti". Lo stesso servizio verrà utilizzato anche dagli altri soggetti collettivi (Consorzi, Concessionari di opere regionali) per la comunicazione dei danni. Il sindaco, il presidente del consorzio o loro potranno accedere solo se in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale o certificato di firma).

Per informazioni in merito alle procedure relative a danni non assicurabili alle produzioni, alle strutture aziendali ed alle scorte è possibile contattare la Direzione Agricoltura – Settore A1711C – Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche scrivendo all’indirizzo e-mail strutture.avversita@cert.regione.piemonte.it.

Per le procedure relative a danni alle infrastrutture connesse alle attività agricole è possibile rivolgersi alla Direzione Agricoltura – Settore A1709C – Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca scrivendo alla mail infrastrutture@cert.regione.piemonte.it.

Per la provincia di Biella è possibile chiamare il numero 015.8551522, per il territorio di Vercelli il numero 0161.268716.