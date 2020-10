Pay tv: come risparmiare sull’abbonamento

La pay tv è una realtà ormai consolidata, tanto in Italia quanto all’estero: milioni di utenti usufruiscono di un abbonamento che consente loro di guardare prodotti di ogni genere, dallo sport in diretta ai film, passando per programmi di intrattenimento e divulgazione scientifica. L’universo delle emittenti a pagamento è diventato, nel corso degli anni, sempre più affollato e variegato, con una profonda diversificazione per palinsesto, target e, ovviamente, prezzo; gli abbonamenti presentano costi diversificati, in base al tipo di prodotto o al ‘pacchetto’ che si è scelto di acquistare. In questo vedremo come fare per provare a risparmiare sul costo della pay tv senza rinunciare al prodotto che si desidera.

Scegliere l’emittente adatta ai propri gusti

Per molti, pay tv è sinonimo di calcio e, più in generale, sport in diretta. In realtà, allargando l’orizzonte, molte emittenti includono nei propri bouquet una gamma ben più ampia e diversificata di prodotti di ogni genere: film, serie tv, programmi di intrattenimento, documentari e così via. Molto spesso, un abbonamento alla pay tv consente di accedere in maniera esclusiva a contenuti inediti o in anteprima, con modalità differenti (on-demand, streming o via cavo). Ciò vuol dire che, per ‘ottimizzare’ il proprio abbonamento bisogna tener conto, da un lato, dei propri gusti (e di tutti coloro avranno accesso alla tv) e dall’altro del reale utilizzo che potrà essere fatto dell’offerta formulata dall’emittente. In altre parole, chi è interessato solo al cinema e a prodotti dello stesso genere, non ha bisogno di sottoscrivere un abbonamento che includa la copertura in diretta di vari eventi sportivi; di contro, chi intende seguire solo la propria squadra del cuore o le principali competizioni nazionali ed internazionali di vari sport può scegliere l’abbonamento (o i ‘pacchetti’) che meglio si adattano alle proprie esigenze. Ciò vuol dire che il primo passo per risparmiare sulla pay tv è scegliere l’offerta giusta, così da ottimizzare la spesa da sostenere.

Verificare termini e condizioni dell’abbonamento

L’abbonamento alla pay tv costituisce un contratto a tutti gli effetti, sottoscritto da due parti: l’utente e l’emittente che eroga il servizio. Quest’ultimo viene fornito dietro il pagamento di un canone e altri costi eventuali (attivazione, acquisto o noleggio di appositi dispositivi di ricezione del segnale e simili) che rientrano nei termini e condizioni di attuazione del contratto stesso. L’utente deve prestare particolare attenzione a dettagli di questo tipo, specie se l’abbonamento rientra in qualche tipo di formula promozionale; in tal caso è bene verificare quali siano le condizioni e i costi di recesso e qual è lo scatto di tariffazione al termine del periodo promozionale. In tal modo si evitano brutte sorprese dovute ad una lettura distratta delle parti salienti del contratto.

Come scovare l’offerta migliore