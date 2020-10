Bollette ex comune Quittengo, Cordar Biella conferma: “Concordare rateizzazione importi dovuti”

A seguito dell’emissione delle bollette per l’ex comune di Quittengo, ed in considerazione dell’ampiezza del periodo fatturato, Cordar conferma la propria disponibilità a concordare, con gli utenti che ne faranno richiesta, specifiche modalità di rateizzazione degli importi dovuti. Gli uffici restano a disposizione, per ogni chiarimento e per la definizione di appuntamenti, al n. 0153580011.