Biella, Franca Tancredi è il nuovo prefetto

Sarà Franca Tancredi il nuovo prefetto di Biella. 59 anni, Tancredi è stata vice commissario della Polizia e consulente in materia di protezione e difesa alla direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi. Dal 2018 viceprefetto di Cosenza, in Calabria. Prende il posto di Fabrizia Triolo che lascia Biella per Cuneo.