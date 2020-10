Tutto il calcio biellese: Vigliano e Gaglianico schiacciasassi nella giornata prima dello stop FOTO

Giornata di campionato anomala quella di questo weekend, caratterizzata da un grande numero di partite rinviate, principalmente a causa del Covid-19, e preparata dai vari allenatori protagonisti tenendo a mente le direttive del nuovo Dpcm che bloccheranno tutte le categorie per qualche tempo per cercare di fermare l’aumento dei contagi.

In Promozione le squadre del Biellese si fanno rispettare. Città di Cossato agguanta il pareggio in un pirotecnico 3 a 3 in casa del Briga mentre il Vigliano distrugge il Piedimulera con un roboante 6 a 0. Rinviata la partita fra Sizzano e Chiavazzese.

In Prima Categoria invece sono rinviate tre partite su quattro per le formazioni biellesi: non giocano Ceversama, Valle Cervo e Valdilana Biogliese. L’unico risultato purtroppo è negativo e vede le Torri Biellesi sconfitte per 3 a 0 in casa della Pro Palazzolo. Ponderano pareggio a reti involate contro la Virtus Vercelli.

Molto positiva però la Seconda Categoria che premia il Gaglianico e La Cervo. La prima società si impone per 5 reti a 0 in casa contro il Livorno Calcio mentre la seconda si porta a casa i tre punti trionfando per 2 a 0 contro l’Rmantin. Rinviata la partita fra Lessona e River Sesia.

Promozione

Risultati del quinto turno:

Valduggia vs Bulè Bellinzago 2 a 3

Briga vs Città di Cossato 3 a 3

Vogogna vs Bianzè rinviata

Dormelletto vs Arona Calcio 1 a 1

Juventus Domo vs Santhià 2 a 3

Sizzano vs Chiavazzese rinviata

Sparta Novara vs Omegna rinviata

Vigliano vs Piedimulera 6 a 0

Classifica:

Santhià 12

Sparta Novara e Vogona 10

Omegna 9

Dormelletto e Città di Cossato 8

Arona e Chiavazzese 7

Briga, Vigliano e Bulè Bellinzago 5

Juventus Domo 4

Valduggia 3

Bianzè e Sizzano 2

Piedimulera 1

Prima Categoria

Risultati del quinto turno:

Cigliano vs S.Nazzaro Sesia 3 a 0

Junior Calcio Pontestura vs Ceversama rinviata

Ponderano vs Virtus Vercelli 0 a 0

Pro Palazzolo vs Torri Biellesi 3 a 0

Pro Roasio vs Serravallese rinviata

Strambinese vs La Vischese 0 a 2

Valle Cervo Andorno vs La Chivasso rinviata

Gattinara vs Valdilana Biogliese rinviata

Classifica:

Virtus Vercelli 10

Gattinara, Serravallese, Cigliano, La Chivasso e La Vischese 9

Valdilana Biogliese e Ponderano 8

Junior Calcio Pontestura e Ceversama 7

S.Nazzaro Sesia 6

Valle Cervo Andorno e Pro Palazzolo 4

Strambinese 3

Pro Roasio e Torri Biellesi 0

Seconda Categoria

Risultati del quarto turno:

Cameri vs Olimpia Sant'Agabio 1 a 2

La Cervo vs Rmantin 2 a 0

Lessona vs River Sesia rinviata

Lumellogno vs Juvenzo San Rocco rinviata

Pernatese vs Lozzolo 3 a 0

S. Rocco vs Virtus Mulino Cerano rinviata

Gaglianico vs Livorno 5 a 0

Classifica:

Pernatese 12

Gaglianico 10

Virtus Mulino Cerano, Juvenzo San Rocco e Lessona 7

Olimpia Sant'Agabio 5

La Cervo vs Rmantin 3

River Sesia e Lozzolo 2

S. Rocco, Cameri e Lumellogno 1

Livorno 0