Lite tra amici finisce con bottigliata in testa, un ferito in ospedale

Nel corso di un sabato sera passato in casa a bere, un sessantenne ha sferrato una bottigliata in testa all’amico, al culmine di un litigio per banali motivi. L’aggressore, in preda ai fumi dell’alcol, dopo aver ha perso il controllo quando la discussione è degenerata, ha tirato una bottigliata addosso all’ospite coetaneo.

La vittima è stata accompagnata presso il pronto Soccorso di Ponderano dove gli è stato riscontrato un trauma curabile con pochi giorni di prognosi. Il paziente è stato comunque trattenuto in osservazione in ospedale. L’uomo avrà facoltà di presentare querela per la violenza subita. A sedare gli animi i Carabinieri di Mosso in un paese del Cossatese.