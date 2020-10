Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, 25 ottobre, in un'abitazione di frazione Forgnengo a Campiglia Cervo, dove un uomo di 72 anni è caduto dalle scale sbattendo la testa, molto probabilmente a causa di un malore.

Soccorso dagli operatori sanitari del 118 e dal Soccorso Alpino, è stato trasportato in elicottero al Pronto Soccorso di Novara per le cure del caso: al momento le sue condizioni non sono note, ma dai primi riscontri pare che abbia riportato un trauma cranico.