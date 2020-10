Cade in casa e rimane bloccata a terra. È accaduto ad una donna anziana nella giornata di oggi, 25 ottobre, in un'abitazione di Borriana. Non riuscendo a muoversi e quindi ad aprire la porta è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno aperto l'alloggio per i sanitari del 118. Per le cure del caso, è stata trasportata poi in ospedale. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.