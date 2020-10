Maltempo, dal bollettino dell'Arpa Piemonte previste precipitazioni e allerta gialla

Da stasera è in arrivo un veloce peggioramento del tempo. A dichiararlo è l'Arpa Piemonte, che sul suo sito ufficiale ha pubblicato il bollettino che prevede, da domani, l'allerta gialla per rischio idrogeologico in alcune zone della regione.

"Una saccatura atlantica - si legge nella nota stampa - in progressivo approfondimento dalle Isole Britanniche alla Spagna, inizierà a portare un aumento della nuvolosità anche in montagna nel corso del tardo pomeriggio e le prime precipitazioni a partire dalle zone alpine e appenniniche in serata, in intensificazione ed estensione nella prossima notte".

Domani l'ingresso della depressione nel Mediterraneo occidentale provocherà precipitazioni consistenti sul nord del Piemonte e sui rilievi meridionali, in particolare al confine con la Liguria e la Francia, accompagnate da rinforzi di vento. In queste zone i valori potranno essere localmente forti o molto forti fino al primo pomeriggio di domani, in successiva attenuazione.

"Sulle pianure a sud del Po invece - si legge ancora nel comunicato - i fenomeni saranno più deboli e intermittenti, perlopiù nelle ore del mattino e, di nuovo, in temporanea ripresa dalla serata. Emessa allerta gialla per rischio idrogeologico per la giornata di domani nel Verbano Cusio Ossola e nell’Alessandrino per possibili frane e locali allagamenti associati alle aree dove sono attese le piogge più intense.