Biellese magico e misterioso: Ailoche - Antlòche e i ‘diavoli’ di Piasca

Gli abitanti della borgata di Piasca d’Ailoche sono conosciuti con il curioso soprannome di “pacalòit”, cioè a dire “diavoletti”.

Ma il santo dominatore non è San Bernardo, bensì l’unica persona importante nata nella frazione Piasca, il carmelitano Giacobino Canepuccio (o dè Canepacci), onorato dalla Chiesa come beato.

In lingua piemontese il paese si chiama “antlòche” e in qualche modo questo conferma l’esattezza di quel che scriveva nel suo monumentale “Dizionario geografico degli Stati di S.M. il Re di Sardegna” del 1833 il professor Goffredo Casalis quando sosteneva che l’etimologia di Ailoche derivi dal fatto che “ivi anticamente fossero pascoli appartenenti alla mensa vescovile di Vercelli, e che nel condurvi gli armenti i pastori nella brevità del loro gergo per dire: “Andiamo ai luoghi del pascolo” dicessero “Ailoche”. Marco Aurelio Cusani è però d’avviso, che per essere questo borgo posto sopra una poco feconda collina, venisse per compassione dagli abitanti chiamato Ailoche, quasi ahi misero luogo !”.