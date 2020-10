Pettinengo non perde il medico di base: Arriva la dottoressa Francesca Mosca

Buone notizie per il comune di Pettinengo. Dopo le dimissioni della dottoressa Valentina Cantele, che dal 9 novembre si trasferirà in un altra sede, l'amministrazione comunale ha fatto il possibile per evitare che i cittadini perdessero il servizio del medico di base. Così, dopo l'esito negativo delle chiamate tra il sindaco Gianfranco Bosso e alcuni medici che avevano dato la loro disponibilità di accogliere altri pazienti, è stata la dottoressa Francesca Mosca a farsi avanti

Il nuovo medico andrà nell’ambulatorio comunale di Pettinengo ogni giovedì dalle 9 alle 11 e nell’ambulatorio di Vaglio Pettinengo, sempre di giovedì, dalle 11 alle 12.