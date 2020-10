Ronco Biellese, ripristino del manto stradale sulla Chiavazza–Valdengo

In seguito agli interventi effettuati per la posa dell’infrastruttura in fibra ottica lungo Strada Provinciale 202 Chiavazza–Valdengo, dal km 1+100 al km 3+345 a Ronco Biellese, si sono resi necessari lavori di ripristino del manto stradale, che sono in corso dal 19 ottobre e dureranno fino a fine mese nella fascia oraria 8-17.

Fino al termine dei lavori, sul tratto indicato saranno in vigore il limite di 30 km/h, ed il senso unico alternato oppure il restringimento di carreggiata secondo le esigenze.