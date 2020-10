Lavori di messa in sicurezza a Caprile, Noveis resta isolata. Sindaco: “Intervento che non si poteva rinviare”

Da alcuni giorni, Noveis è praticamente irraggiungibile da entrambe le direzioni. Dopo la chiusura della strada comunale di Coggiola, nell'ultimo tratto dopo frazione Viera, il comune di Caprile ha emesso un'ordinanza di chiusura e divieto di transito veicolare e pedonale del tratto stradale che conduce a Noveis dal confine con il comune di Ailoche fino al bivio Piane delle Rape con conseguente disagio per i pochi residenti della zona.

“Abbiamo avvisato per tempo residenti e titolari di attività ma era un intervento programmato da tempo che non si poteva più rinviare – spiega il sindaco Stefano Ferrian – L'ordinanza dei lavori di messa in sicurezza era stata emessa già a fine settembre poi l'alluvione del 2 e 3 ottobre ha costretto al rinvio di qualche settimana. Si tratta di consolidare e rifare un tratto di strada che stava cedendo in alcuni punti. Siamo a buon punto e credo che nella prima metà della prossima settimana saranno conclusi”.