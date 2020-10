Cantieri in corso a Biella, dalla prossima settimana si torna a circolare in via Pietro Micca

Con la conclusione del mese di ottobre termina l’imponente lavoro svolto per il rifacimento delle cubettature, che ha visto l’amministrazione impegnata con un investimento complessivo di circa 800 mila euro. A inizio settimana, gli ultimi interventi sono in agenda tra lunedì e martedì, verrà riaperta al traffico la corsia Ovest di via Pietro Micca, nel tratto compreso tra via Lamarmora e via Oberdan.

Fino alla prossima primavera non saranno previsti ulteriori cantieri, se non di natura manutentiva, alle cubettature: ma in vista del 2021 la giunta sta già valutando possibili nuove azioni, per proseguire nel migliorare la viabilità di alcune vie del centro cittadino. L’ultimo lotto di rifacimento dei cubetti ha visto interessata la ditta Bonifacio, con il rifacimento della zona sud di via Pietro Micca. Novità in arrivo anche sul fronte delle asfaltature. A partire da lunedì (26 ottobre) e fino al 6 novembre tornerà all’opera la ditta Zecchini per il ripristino degli asfalti in quelle aree interessate dagli scavi per la posa del teleriscaldamento.

L’azienda ha in previsione la posa di nuovi asfalti nelle seguenti vie, una alla volta: via Liguria, via Emilia, via Toscana, via Lazio, viale Macallè. Dal 26 ottobre al 6 novembre, nella fascia oraria dalle 8,30 alle 18, prestare attenzione ai divieti di sosta con rimozione forzata e alle possibili temporanee sospensioni della circolazione. L’ordinanza 773 dello scorso 16 ottobre segnala poi la sospensione della circolazione in via Carta a Chiavazza, dalle ore 8 del 24 ottobre alle 18 del 28 ottobre, per lo smontaggio di un ponteggio. Per residenti e mezzi di soccorso sarà comunque consentito l’accesso con passaggio da piazza XXV Aprile.

Nelle giornate del 5 e 6 novembre attenzione anche in strada della Fornace, nella fascia oraria 8-18 è prevista la sospensione della circolazione per una serie di operazioni di manutenzione alla linea telefonica.