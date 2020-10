Biella: Nove immobili comunali all'asta, valore complessivo di oltre 500mila euro

Il Comune di Biella indice un’asta pubblica per la vendita di nove immobili. Il valore complessivo è di oltre 500 mila euro. Nel dettaglio gli immobili in alienazione sono i seguenti: Oratorio di San Rocco in Riva (via Italia, 89) con base d’asta 27.621 euro; fabbricato di civile abitazione ex Villa Pramaggiore (Cossila San Giovanni) 196.200 euro; fabbricato di civile abitazione (piazza Battiani) 45 mila euro; terreno 82 metri quadrati (Cossila) 3 mila euro; terreno 110 metri quadrati (Chiavazza) 5.500 euro; terreno 100 metri quadrati (via Abruzzi) 5.400 euro; fabbricato di civile abitazione (via Ciapeia, 4) 117 mila euro; terreni (via Piacenza) 15.540 euro; terreno edificabile (a Ponderano) 102.600 euro.

L’asta avverrà mediante offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta fissato per ogni unità immobiliare con aggiudicazione al maggior offerente. Il plico dovrà pervenire con qualsiasi mezzo, all’Ufficio Protocollo del Comune di Biella in via Battistero 4, entro e non oltre le 12 del 23 novembre 2020. L’apertura delle offerte e l’aggiudicazione provvisoria avranno luogo, in seduta pubblica, il 26 novembre dalle 10, presso una sala del Palazzo Municipale.

Spiega l’assessore ai Bilancio e all’Urbanistica Silvio Tosi: “Il Comune di Biella, nell’ottica delle dismissioni delle unità immobiliari ritenute non strategiche per il patrimonio del Comune, ha deciso di mettere all’asta le seguenti proprietà. Ci sono immobili di interesse, come i terreni edificabili di Ponderano, e altri che da tempo cercano di essere alienati come l’ex villa Pramaggiore”.

Gli interessati potranno assumere ogni ulteriore informazione rivolgendosi all’Ufficio Patrimonio (via Tripoli, 48) ai numeri 015.3507263 – 3507437 o durante l’orario di apertura degli uffici nei seguenti giorni ed ore:

- Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

- Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.