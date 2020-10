Biella, dalla prossima settimana all'ITIS Q. Sella si applica nuova ordinanza

In ottemperanza alle norme sull’attività scolastica in Piemonte, emanate dal presidente Cirio tramite il decreto del 20 ottobre, l’ITIS Q. Sella di Biella fino al 13 novembre adotterà la didattica digitale integrata (DDI) per una quota non inferiore al 50% in tutte la classi della scuola, (escluse le prime di ogni indirizzo nonché gli allievi con disabilità e bisogni educativi speciali), alternata alla didattica in presenza.

L’Istituto, inoltre, sarà sede del Concorso straordinario per il reclutamento di docenti della scuola secondaria nelle giornate del 26- 27- 29 ottobre, 3-4-6 novembre. Nei giorni 29 ottobre, 3 e 4 novembre, poiché le prove scritte si svolgeranno al mattino, tutte le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni online gestite dagli insegnanti presenti a scuola. I 1048 candidati, appartenenti a sei classi di concorso, raggiungeranno le aule attraverso gli accessi del cortile interno, controllati da addetti alla sorveglianza che li convocheranno individualmente per il riconoscimento e li condurranno in aula nel rispetto del distanziamento sociale.

“L’attuazione delle norme anti-Covid si incrocia con la gestione in sicurezza dei più di mille candidati al Concorso che la nostra scuola ospita”, dichiara il preside, professor Giovanni Marcianò. “Grazie alla collaborazione dello staff, costituito dalla professoressa Gariazzo e dai professori Facciotto e Landorno, confidiamo che, anche nei giorni delle prove, l’attività didattica a distanza rivolta ai 1470 allievi della sede centrale prosegua senza intoppi.”