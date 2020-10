Biella, a Città Studi partono corsi per disoccupati, occupati, formazione continua per adulti e sicurezza lavoro

Nell’ambito della Direttiva Regionale “Mercato del lavoro” finalizzata alla lotta contro la disoccupazione ripartono a Città Studi i corsi professionali gratuiti per disoccupati. Sono infatti aperte le pre-iscrizioni per tutti gli otto corsi di formazione professionale, dei quali quattro sono i corsi post diploma, tutti diurni, che rilasciano un Attestato di Specializzazione: Tecnico Tessile - Tecnologo perito tessile (600 ore, di cui 240 di stage), Tecnico dell’abbigliamento – Stilista Progettista Moda (600 ore, di cui 240 di stage), Tecnico specializzato in marketing – Comunicazione e social media (800 ore, di cui 320 di stage) e Tecnico specializzato in ospitalità turistica (600 ore, di cui 240 di stage).

Chi, invece, è in possesso di una Qualifica professionale in ambito gestionale/amministrativo, può optare per il corso serale Operatore specializzato in paghe e contributi (300 ore) rivolto a occupati e disoccupati che rilascia sempre un Attestato di Specializzazione. Chi è in possesso di licenza media può iscriversi a uno dei tre corsi, tutti con frequenza diurna, che rilasciano un Attestato di Qualifica Professionale: Addetto pinzatura e rammendo (600 ore, di cui 240 di stage), Collaboratore di cucina (500 ore, di cui 200 di stage) e Addetto banconiere – Gastronomia in collaborazione con Inforcop Ecipa Piemonte (600 ore, di cui 240 di stage). Nell’ambito della Formazione Continua Individuale, il cosiddetto “lifelong learning” che dovrebbe accompagnare un individuo nel corso dell’intera vita, Città Studi propone il nuovo catalogo corsi per il ciclo 2019/2021.

L’offerta si articola in 14 percorsi didattici, suddivisi in cinque differenti aree tematiche, e concepiti come corsi di aggiornamento con orario serale e pre/serale. Sono rivolti a lavoratori pubblici e privati che desiderano implementare le proprie conoscenze e ad aziende che necessitano di aggiornare o riqualificare le competenze dei propri dipendenti. I corsi sono approvati e finanziati dalla Regione Piemonte, attraverso il Fondo Sociale Europeo, tramite l’erogazione di voucher che possono coprire fino al 70% del costo del corso, sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Tra tutti i corsi segnaliamo in particolare: il Livello elementare di Lingua Tedesca, Elementi di blogging e web copywriting utile ad acquisire competenze per scrivere contenuti di qualità per un buon posizionamento in rete e l’innovativo corso di Tecniche di User Experience Design nel mondo reale e digitale. L'UX Designer interpreta le informazioni circa il comportamento degli utenti e contesto, legge i fenomeni e i trend, combinandoli con gli obiettivi aziendali, per generare esperienze che soddisfino e superino le aspettative degli utenti. Nell’ambito della sicurezza, infine, Città Studi in collaborazione con Sita Academy propongono nel mese di novembre i corsi: Aggiornamento quinquennale per datori di lavoro con compiti di prevenzione e protezione dai rischi (rischio basso, medio e alto), Addetti alla conduzione di gru per autocarro, Corsi base per l’utilizzo di Apparecchiature per la Protezione delle Vie Respiratorie, Corso HACCP per l’igiene alimentare e Aggiornamento corso HACCP per l’igiene alimentare.

Con due date tra novembre e dicembre è previsto anche il corso per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.). Al termine delle lezioni verrà rilasciato un Attestato di Frequenza. Nel mese di novembre si svolgeranno anche “I venerdì della sicurezza”, quattro incontri specifici validi per l'aggiornamento nel campo della sicurezza sul lavoro che interessano le figure professionali: RSPP, ASPP e i coordinatori della sicurezza dei cantieri, ma sono comunque rivolti a tutte le persone che sono interessate ad approfondire i temi trattati durante gli incontri.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Città Studi al numero 015 8551111, scrivere a formazione@cittastudi.org o consultare le relative pagine web dei corsi sul sito www.cittastudi.org.